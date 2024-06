Obecnie jedynymi składami należącymi do PKP Intercity, które zostały homologowane do prędkości 250 km/h, są pociągi Pendolino, których przewoźnik ma 20 w swojej flocie. PKP Intercity zapowiadało wcześniej, że jesienią zostanie ogłoszony przetarg na pociągi piętrowe. Prezes PKP Intercity wyjaśnił, że jako pierwszy ma zostać ogłoszony przetarg na pociągi przystosowane do podróżowania z prędkością 250 km/h.

"Planujemy ogłoszenie tego przetargu na jesieni tego roku" - powiedział szef PKP Intercity Janusz Malinowski. Dodał, że obecnie trwają jeszcze ostatnie analizy, ile szybkich składów PKP Intercity pozyska w ramach przetargu.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

autor: Łukasz Pawłowski