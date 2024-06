Zmiany w zarządzie Polregio

"Rada Nadzorcza Polregio podjęła w dniu 20 czerwca 2024 roku uchwałę o powołaniu na funkcję prezesa zarządu Polregio Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego. Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję członków zarządu, wiceprezesów Polregio pana Romana Smółkę oraz Pana Wojciecha Dingesa" - przekazano w komunikacie.

Nowy szef Polregio pracował w administracji rządowej, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończył zwieńczoną zdanym egzaminem aplikację kontrolerską w NIK, gdzie pełnił funkcje: wicedyrektora biura organizacyjnego, doradcy ekonomicznego oraz wicedyrektora departamentu gospodarki, Skarbu Państwa i prywatyzacji NIK.

Pietrzykowski kilka lat pracował w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie jako wicedyrektor pionu operacyjnego, a następnie w stołecznym Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gdzie był członkiem zarządu.

Krzysztof Pietrzykowski to absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Udział rynkowy i wyniki Polregio

Za pierwsze cztery miesiące tego roku udział Polregio w rynku pod względem liczby przewiezionych pasażerów wyniósł 25,3 proc.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. To najlepszy wynik w jej historii. Poprzedni rekord - 89 mln pasażerów przewoźnik zanotował w 2019 r. (PAP)