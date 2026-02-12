Zakłócony ruch na lotniskach w Niemczech

Ruch jest zakłócony także na lotniskach w Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie i Hanowerze.

Lufthansa poinformowała, że tylko nieliczne rejsy z Niemiec odbywają się zgodnie z rozkładem. Odwołano ponad 460 lotów z udziałem około 69 tys. pasażerów.

Zakłócenia dotyczą również połączeń Lufthansa Cargo.

Kiedy ruch lotniczy wróci do normy?

Przewoźnik apeluje o bieżące sprawdzanie statusu rejsów i nieprzyjeżdżanie na lotnisko bez wcześniejszej weryfikacji połączeń. Lufthansa umożliwia też zmianę rezerwacji online i zapowiada, że ruch lotniczy wróci do normy w piątek.

Czego domagają się strajkujący?

Strajkujący personel pokładowy Lufthansy domaga się m.in. wyższych składek pracodawcy na firmowe emerytury. Reprezentujący ich związek zawodowy zamierza doprowadzić w ten sposób do negocjacji dotyczących układów zbiorowych.

Z Berlina Iwona Weidmann