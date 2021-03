"Nowe trasy z Polski zostaną otwarte w czerwcu 2021 roku. Na każdej z nich loty będą odbywać się po 2 razy w tygodniu. Nowe trasy to wsparcie rozwoju branży lotniczej i hotelarskiej w regionach, a także oferta dla pasażerów z Polski, aby podróżować z Wizz w najniższych cenach do Chorwacji i Hiszpanii" - czytamy w komunikacie.

"Z ogromną radością dodajemy dziś nowe letnie kierunki do naszej siatki połączeń z Polski. Ogłaszając kolejne atrakcyjne trasy z Lublina, Poznania i Warszawy do Chorwacji i Hiszpanii, wierzymy, że nasi pasażerowie mają jeszcze więcej możliwości, by zaplanować wakacje z Wizz z wyprzedzeniem. Dzięki procedurom wdrożonym na pokładzie naszych samolotów, pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie i wygodnie podczas podróży z Wizz Air" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej Paulina Gosk, cytowana w materiale.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej.