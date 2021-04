Nowe połączenie na trasie Port Lotniczy Wrocław – Londyn-Heathrow będzie realizowane od 1 lipca do 26 września, dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele. Po przerwie w sezonie zimowym, połączenie powróci w sezonie letnim 2022.

„To wielkie wydarzenie dla nas i pasażerów. Poza wieloma plusami dużą zaletą Heathrow jest jego ogromny potencjał tranzytowy. To dogodnie zlokalizowany hub przesiadkowy, który łączy Londyn, a tym samym Wrocław, z niemal całym światem. Wraz z połączeniami z Wrocławia do dwóch innych lotnisk w Londynie: Luton oraz Stansted, pasażerowie zyskują ogromne możliwości” – podkreślił Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zwrócił uwagę, że nowe połączenie to przede wszystkim szansa dla branży turystycznej, którą mocno doświadczyła w ostatnich miesiącach pandemia. „Liczę na to, że nadchodzący sezon letni pozwoli złapać oddech dolnośląskiej gospodarce, która w dużej mierze oparta jest właśnie na turystyce. Wiemy też, że to połączenie było oczekiwane przez inwestorów i przedstawicieli biznesu, którzy swoje plany wiążą z Dolnym Śląskiem” – wskazał.

Zdaniem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka uruchomienie nowego połączenia do Wielkiej Brytanii to duży sukces Wrocławia i regionu. „Połączenie z Heathrow to doskonałe uzupełnienie siatki połączeń z wrocławskiego lotniska, którą w sezonie letnim tworzy ponad 50 kierunków. Coraz szybsze tempo szczepień w Europie i stopniowe luzowanie obostrzeń pozwala nam na ostrożny optymizm, więc mamy nadzieję na wzrost ruchu turystycznego” – dodał.

Londyn-Heathrow znajduje się od lat w czołówce największych lotnisk w Europie pod względem liczby obsłużonych pasażerów – w 2019 r. lotnisko obsłużyło 80,8 mln podróżnych.

Połączenie do Londynu Heathrow to kolejna nowość, która pojawiła się w tym roku w letnim rozkładzie lotów z Wrocławia. Wcześniej wprowadzone zostały kierunki na Kos i do Barcelony realizowane przez PLL LOT, a także do Olsztyna (Ryanair), oraz do Splitu i Burgas (Wizz Air).

British Airways wprowadza pierwsze połączenie Gdańska z londyńskim Heathrow

Pierwsze w historii połączenie Gdańska z londyńskim lotniskiem Heathrow ogłosił British Airways - poinformowała we wtorek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

Loty z Gdańska na Heathrow wystartują 2 lipca i będą realizowane do 26 września trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele.

„Uruchomienie regularnych lotów na lotnisko Heathrow, ogromny hub przesiadkowy, to szansa dla naszych pasażerów na wiele lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Liczymy także na to, że brytyjscy turyści teraz jeszcze chętniej będą odwiedzać Gdańsk i Pomorze. To także wydarzenie ważne dla branży morskiej, która wysyła swoich pracowników do portów na całym świecie oraz szansa na rozwój kontaktów biznesowych w wielu innych sektorach” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Nowe połączenie British Airways to pierwsze połączenie Gdańska z lotniskiem Heathrow. Brytyjski przewoźnik wraca do Gdańska po 20 latach, bo od kwietnia 1998 do października 2001 roku latał do Londynu, ale na lotnisko Gatwick.

W tym roku Port Lotniczy Gdańsk ma w swojej siatce 86 połączeń, do 21 państw (w tym do Polski), na 71 lotnisk, realizowanych przez 11 przewoźników.