Jak przekazano w informacji prasowej, ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin rośnie z miesiąca na miesiąc. Port przypomniał, że w kwietniu br. obsłużył ponad 22 tys. pasażerów, w maju - ponad 47 tys.

Reklama

"W czerwcu port spodziewa się obsłużyć nawet 100 tys. podróżnych. Ruch pasażerski podwaja się z miesiąca na miesiąc. Dzięki odbudowaniu siatki połączeń i nowym atrakcyjnym kierunkom sezon wakacyjny na podwarszawskim lotnisku zapowiada się bardzo obiecująco" - przekazało lotnisko.

Z informacji portu wynika, że w sezonie Lato 2021 Ryanair oferuje z lotniska Warszawa/Modlin 55 tras, w tym osiem nowych do Bari, Charkowa, Katanii, Koszyc, Pragi, na Rodos i Zakynthos oraz do Zadaru.

Z podwarszawskiego lotniska pasażerowie mogą polecieć do 18 krajów europejskich i dwóch azjatyckich. Według portu największą popularnością cieszy się Wielka Brytania, a także Ukraina, Francja oraz Belgia. W sezonie wakacyjnym podróżni mogą także polecieć do typowo wakacyjnych miejsc, które znajdują się m.in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Portugalii, we Włoszech czy na Cyprze.

"Chcemy by nasze lotnisko dalej się rozwijało i służyło nie tylko mieszkańcom Mazowsza i całej północno-wschodniej Polski, ale wszystkim zainteresowanym korzystaniem z dostępnej na nim bogatej oferty lotów" - powiedział cytowany w informacji prasowej p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. Znajduje się 37 kilometrów od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.