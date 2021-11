Tunel będzie kluczowym fragmentem trasy kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Rozpoczęcie prac podziemnych jest planowane w 2023 r.

"Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla kolei dużych prędkości. To element tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania. Projektowany tunel będzie miał ponad cztery kilometry długości. Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. W ten sposób cała linia utworzy kształt litery Y" - czytamy w komunikacie.

Tunel w Łodzi to najbardziej zaawansowane zadanie inwestycyjne w ramach Programu CPK, podkreślił prezes CPK Mikołaj Wild.

Tunel CPK to niejedyny podziemny szlak kolejowy w Łodzi. Spółka PKP PLK buduje w tym mieście tunel dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu PLK także na stacji Łódź Fabryczna. Dalej przebieg jest już inny niż tunelu CPK, tzn. powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska, przypomniano.