Eksperci przyznają, że sytuacja rosyjskich linii zaczyna się rysować fatalnie. – To powrót do 1991 r. – komentuje Jon Ostrower, redaktor naczelny serwisu The Air Current, jeden z bardziej uznanych ekspertów branży lotniczej. Przewiduje, że ruch lotniczy w Rosji – przez sankcje – znajdzie się wkrótce na poziomie zbliżonym do tego po rozpadzie ZSRR. Przyznaje, że od samego zakazu znacznie dotkliwsze są jednak decyzje Airbusa i Boeinga o zaprzestaniu sprzedaży i transportu części oraz jakiegokolwiek technicznego wsparcia dla linii z Rosji. Dla większości przewoźników z tego kraju to gigantyczny kłopot, bo w ich flotach dominują maszyny tych producentów – np. spośród 180 maszyn Aerofłotu tylko 10 to rodzime samoloty Suchoj Superjet 100. Brak dostępu do zapasowych części oraz możliwości serwisowania sprawi, że prędzej czy później maszyny będą musiały zostać uziemione.