Od stycznia 2023 r. Wizz Air uruchamia cztery nowe połączenia z Polski do Werony we Włoszech i Malagi w Hiszpanii - poinformował w czwartek przewoźnik. Pasażerowie będą mogli polecieć z Gdańska i Poznania do Werony i z Krakowa do Malagi.

Jak poinformował przewoźnik, od 10 stycznia rozpoczną się kursy na trasie Gdańsk-Malaga. Rejsy na tym kierunku odbywać się będą we wtorki i w soboty. Od 14 stycznia również z Gdańska zainaugurowane zostaną rejsy do Werony. Samoloty odlatywać tam będą w soboty. Od 11 stycznia otwarte zostanie połączenie Kraków-Malaga, a rejsy na tej trasie będą realizowane w środy i niedziele. Rejsy na trasie Poznań-Werona rozpoczną się od 14 stycznia i będą odbywać się w soboty. Werona, to miasto położone w północno-wschodnich Włoszech, w regionie Wenecji Euganejskiej. Leży nad rzeką Adygą, u podnóża Alp Weneckich. Werona jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To także miasto Szekspirowskiego dramatu Romeo i Julia. Malaga z leży na wybrzeżu Morza Śródziemnego w hiszpańskiej Andaluzji. To także miejsce narodzin Pabla Picassa. Przewoźnik podkreśla, że Malaga to połączenie kultury i morza z tętniącą życiem atmosferą, licznymi barami serwującymi tapas, nowoczesnymi dzielnicami, portem oraz zabytkami. Wizz Air ma 38 baz w 16 krajach, z czego pięć w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku; obsługuje flotę 160 samolotów typu Airbus A320 i A321. Z Polski linia oferuje loty z 11 lotnisk. Przewoźnik jest notowany na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ. (PAP) autor: Michał Boroń