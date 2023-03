Jak przekazały władze województwa mazowieckiego o konieczności remontu pasów na lotnisku w Modlinie mówiło się już od 2018 roku, jednak dopiero teraz wszyscy udziałowcy zgodzili się, co do wsparcia lotniska w tym zakresie. Pożyczkę spółka w całości przeznaczy na modernizację części drogi kołowania A2, a także na wymianę oświetlenia na początku i końcu pasa startowego. Będzie to pierwszy etap generalnego remontu drogi kołowania, która do tej pory przechodziła jedynie naprawy nawierzchni.

Droga kołowania A2 przebiega wzdłuż głównej płyty postojowej PPS 1 na lotnisku. W związku ze stale rosnącą liczbą operacji oraz widocznym zużyciem eksploatacyjnym i obniżeniem nośności nawierzchni, od roku 2018 r. prowadzone są cykliczne badania nośności DK-A2 wykonywane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Spółka od 2018 roku przeprowadziła również szereg doraźnych napraw nawierzchni drogi kołowania, które pochłonęły w sumie 6,8 mln zł.

Spółka Mazowieckiego Port Lotniczego Warszawa-Modlin ogłosiła już przetarg na wykonanie prac budowalnych, a pożyczka powinna zostać spłacona do końca 2027 roku.

"Samorząd województwa mazowieckiego jako współwłaściciel Portu Lotniczego Warszawa-Modlin bardzo konsekwentnie, od samego początku wspiera rozwój tego lotniska. Uważamy, że Mazowszu, ale i Polsce potrzebny jest ten port lotniczy" - mówił w piątek w trakcie podpisania umowy pożyczki marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Przypomniał, że w 2019 roku z tego portu lotniczego odleciało ponad 3 mln 200 tys. pasażerów. "Po okresie pandemii ruch lotniczy wraca do normy. Już rok 2022 pokazał, że to lotnisko ma potencjał. Został przywrócony poziom ruchu jak sprzed pandemii" - zaznaczył Adam Struzik.

Marszałek Adam Struzik podkreślił też, że przekazana przez samorząd Mazowsza pożyczka to pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia nowych inwestycji w Modlinie. "Chciałbym, aby kolejnym krokiem była zgoda wszystkich udziałowców spółki na rozbudowę terminala w Modlinie. Liczę na porozumienie i wspólne doinwestowanie spółki, tak abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał tego portu lotniczego. Samorząd województwa jako jeden z udziałowców spółki od początku stoi na stanowisku, że lotnisko w Modlinie trzeba rozbudować" - zaznaczył marszałek.

Z kolei p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Tomasz Szymczak wskazał, że to są pieniądze na odtworzenie infrastruktury lotniska, która szybko się zużywa.

Dodał, że spółka liczy, że w najbliższych latach do 2025 roku uda się rozbudować terminal, w którym znajdą się restauracje, czy sklep wolnocłowy oraz wybudować trzy nowe miejsca postojowe, które zostaną umiejscowione po lewej stronie od terminala.

"Ten plan rozwojowy jest nie tylko dla obecnego przewoźnika, który walczy o to, by ten terminal i infrastruktura była lepsza. Chodzi o to, żeby ściągnąć nowych przewoźników. Aby uatrakcyjnić ten port dla innych, my musimy go rozbudowywać" - zauważył Tomasz Szymczak.

Zwrócił też uwagę, że po remoncie drogi S7 w pobliżu lotniska w Modlinie będzie węzeł, dlatego zarówno z północnej Polski, jak i od strony Warszawy dojazd do portu będzie wygodniejszy. "Usłyszeliśmy też ostatnio wstępną informację od Polskich Linii Kolejowych, że najpóźniej w 2025 roku zaczną budować łącznik kolejowy ze stacją Modlin" - powiedział w piątek Szymczak.

Podpisana w piątek umowa pożyczki to pokłosie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił apelację PPL od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak informował wcześniej urząd marszałkowski województwa mazowieckiego zgromadzenie wspólników Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin w styczniu 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wsparcia finansowego spółki, której celem był rozwój lotniska w Modlinie. Działaniu temu sprzeciwił się jednak jeden z udziałowców spółki – PPL. Sprawa trafiła do sądu.

"Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PPL od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oddalającego powództwo PPL w całości w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników. Państwowy udziałowiec, czyli PPL nie pogodził się z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który 7 czerwca 2022 r. oddalił jego pozew w całości i wniósł apelację, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie" - podał urząd. (PAP)