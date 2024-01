Loty Lublin-Warszawa. Od kiedy więcej połączeń?

Rzecznik podał, że od początku sezonu letniego, który na lotnisku zaczyna się w ostatni weekend marca, zostanie zwiększona liczba lotów między Warszawą a Lublinem. Obecnie loty do stolicy odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.

"Dodatkowe rejsy będą realizowane we wtorki i niedziele. Tym samym połączenia na tej trasie realizowane będą pięć razy w tygodniu" – podał Jankowski.

Samoloty wystartują z warszawskiego lotniska Chopina o godz. 13.40 i wylądują o godz. 14.30 w lubelskim porcie. Loty powrotne rozpoczną się o godz. 15.05 i po 45 minutach samolot wyląduje w stolicy.

Prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk stwierdził, że połączenie do Warszawy jest dla portu istotne. "Daje nam dostęp do lotniska przesiadkowego, otwierając możliwości podróży do wielu miast całego świata. Dzięki dobrej organizacji przesiadek na największym polskim lotnisku, pasażerowie z Lubelskiego, zarówno podróżujący turystycznie, jak i biznesowo, mogą szybko i bezpiecznie organizować swoje, nawet najdalsze, podróże" – ocenił prezes Hawryluk.

Powrót połączeń lotniczych z Gdańskiem

W komunikacie zapowiedziano również powrót od 16 marca połączeń lotniczych z Gdańskiem. Loty będą wykonywane z Lublina dwa razy w tygodniu: w marcu - w poniedziałki i soboty, a od kwietnia - w poniedziałki i czwartki.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik. W ub.r. z lotniska odprawiono 399 tys. pasażerów.