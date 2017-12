Trump zamierza zawiesić udział Ukrainy w systemie preferencji handlowych

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie 4 miesiące na poprawę ochrony praw do własności intelektualnej w wymianie handlowej. Jeżeli to nie nastąpi to zawiesi on niektóre korzyści przysługujące Ukrainie w ramach tzw. Generalnego Systemu Preferencji (GSP) - poinformował w piątek Biały Dom.