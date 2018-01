Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł: sztuka



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu - Erste Securities Polska. Fortbet chce skupić 0,68% akcji Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za sztukę oraz 19,82% w ramach dobrowolnego wykupu, który zostanie ogłoszony w Czechach.

"Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w ramach wezwania 354 785 akcji uprawniających do wykonywania 354 785 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego spółki oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.

Ostateczna liczba akcji objętych niniejszym wezwaniem będzie równa liczbie akcji, które zostały nabyte w ramach transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym w Polsce i będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych według stanu na koniec 5 stycznia 2018 r.

Zapisy będą przyjmowane od 23 stycznia do 23 lutego 2018 r., zaś przewidywana data transakcji nabycia Akcji na GPW to 28 lutego 2018 r.

"Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 10 304 197 akcji uprawniających do wykonywania 10 304 197 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 19,82% kapitału zakładowego oraz 19,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.

"W związku z faktem, że wzywający chce ostatecznie nabyć wszystkie akcje w spółce uprawniające go do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz umożliwić wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym zbycie należących do nich akcji w spółce na równych warunkach, wzywający ogłosi i przeprowadzi ofertę dobrowolnego wykupu akcji w Republice Czeskiej, której będą podlegały wszystkie wyemitowane akcje w spółce dopuszczone do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w Republice Czeskiej" - czytamy także.

Akcje będące przedmiotem dobrowolnego wykupu w Czechach zostaną nabyte po cenie nabycia odpowiadającej cenie akcji objętych wezwaniem na GPW.

Na dzień ogłoszenia wezwania Fortbet posiada 41 695 803 akcje, reprezentujące 80,18% kapitału zakładowego oraz 80,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny.

"Po wezwaniu wzywający planuje podjąć działania w celu zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, zarejestrowanym w KDPW oraz w Czeskim Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (CCDPW) pod numerem ISIN: NL0009604859, formy dokumentu oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, a także z obrotu na rynku regulowanym PSE" - napisano także.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)