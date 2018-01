Archicom ma w ofercie ok. 1,9 tys. lokali, bank ziemi na ok. 5,9 tys. kolejnych



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Archicom ocenia, że jego oferta - obejmująca ok. 1,9 tys. lokali - i bank ziemi, pozwalający na realizację ok. 5,9 tys. kolejnych mieszkań, pozwalają czuć się "dobrze przygotowanym" na 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Jarodzki.

"Na rok 2018 jesteśmy dobrze przygotowani, zarówno pod względem wielkości oferty, jak i banku gruntów. Planujemy wprowadzanie do sprzedaży kolejnych inwestycji, najciekawsza to położone nad rzeką budynki apartamentowe oraz lofty w Browarach Wrocławskich. Strona popytowa wciąż pozostaje mocna, jednak ze względu na presję kosztową na rynku pojawią się bardziej znaczące podwyżki cen. Sprzedaż w 2018 roku będzie więc w dużej mierze zależna od tego jak przyjmą je kupujący" - wskazał Jarodzki w komentarzu dla ISBnews.

Oferta mieszkaniowa Archicomu to ok. 1 900 lokali dostępnych w projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W 2017 r. do sprzedaży na terenie Wrocławia trafiło zgodnie z założeniami łącznie blisko 1 500 lokali. Oferta została uzupełniona o mieszkania w kolejnych etapach realizowanych wcześniej osiedli (Cztery Pory Roku, Olimpia Port, Forma, Na Ustroniu, Słoneczne Stabłowice, River Point i Księżno) oraz w nowej, cieszącej się ogromną popularnością inwestycji Browary Wrocławskie. Pod koniec września do sprzedaży wprowadzone zostały dwa pierwsze budynki tej inwestycji, w których znalazło się blisko 150 lokali, a w ramach realizacji całego kompleksu docelowo powstanie 1000 mieszkań. Do oferty trafiły również projekty poza Wrocławiem, oferujące łącznie ponad 360 lokali (inwestycja Łąkowa w Łodzi oraz inwestycja Rozewska w Gdyni).

Bank ziemi spółki pozwala na realizację łącznie około 5 900 kolejnych lokali. W 2017 r. Grupa zabezpieczyła grunty we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Gdyni na ponad 1 800 mieszkań oraz przejęła kontrolę nad spółką mLocum posiadającą bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 300 lokali. Grupa aktywnie poszukuje też kolejnych gruntów na wszystkich rynkach działalności, które umożliwią poszerzenie i dywersyfikację oferty mieszkaniowej w kolejnych latach.

Wczoraj deweloper podał, że osiągnął w 2017 r. najlepszy wynik w swojej historii, sprzedając 1 431 lokali, czyli o 51,9% więcej niż w 2016 r. Liczba wydanych lokali wyniosła 942, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 0,4%.

Dane te uwzględniają wyniki sprzedażowe mLocum za okres od 31 lipca 2017 r. (czyli od dnia zawarcia przez Archicom przyrzeczonej umowy zakupu większościowego pakietu akcji mLocum) do końca ub.r., które obejmują 116 sprzedanych lokali oraz 27 umów notarialnych przenoszących własność lokali.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)