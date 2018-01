Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 11,9% r: r do 251 mln zł w grudniu



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w grudniu 2017 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 251 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11,9% r/r, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-grudzień wyniosły 2 518 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r.

"Przychody ze sprzedaży towarów za okres październik-grudzień wyniosły 682 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 11,4%" - czytamy w komunikacie.



W grudniu 2017 roku sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 5,2% r/r oraz za okres styczeń-grudzień 2017 roku wzrósł o około 2,8% r/r, podano w komunikacie.

"Sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w grudniu 2017 roku wzrosła o około 6,5% w porównaniu do grudnia 2015 roku, wzrost LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres październik-grudzień 2017 roku wyniósł o 7,2% oraz za okres styczeń-grudzień 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wyniósł około 7,4%" - czytamy także.

W grudniu 2017 roku otworzono 25 sklepów: 6 supermarketów Stokrotka, 6 marketów Stokrotka i 13 sklepów franczyzowych. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 8 tys. m2: 2,8 tys. m2 w supermarketach Stokrotka, 1,6 tys. m2 w marketach Stokrotka, 3,6 tys. m2 w sklepach franczyzowych.

Łączna liczba sklepów na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 437. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 191 tys. m2.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)