Spółka Famuru dostarczy kompleks ścianowy do kopalni w Rosji za 15,38 mln euro



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Famuru - OOO Famur podpisała umowę z Kopalnią Jubilejnaja, zlokalizowaną w Rosji na dostawę kompleksu ścianowego, w skład którego wchodzą zmechanizowane obudowy ścianowe i kombajn ścianowy, dostarczane przez podmioty z Grupy Famur, za łączną kwotę netto 15 375 500 euro tj. 64 074 321,15 zł, podała spółka.

"Realizacja umowy będzie następować etapami zgodnie z terminami ustalonymi w umowie. Termin dostawy maszyn i urządzeń przypada w terminie 200 dni od daty wpływu pierwszej przedpłaty w kwocie 5 755 295,00 euro tj. w wys. 31,7% łącznej ceny kontraktu brutto" - czytamy w komunikacie.

Wartość kontraktu brutto wynosi 18 143 090 euro. Famur podał, że Kopalnia Jubilejnaja mieści się w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym. Jej zasoby węgla kamiennego wynoszą 80 mln ton.

"Cieszę się, że 2018 rok otwieramy kolejnym kontraktem na rynku rosyjskim, jednym z kluczowych kierunków ekspansji zagranicznej Grupy Famur. Od wielu lat zaopatrujemy zakłady wydobywcze w Rosji w innowacyjne, wydajne i bezpieczne rozwiązania. Rozszerzenie współpracy z kolejnym rosyjskim partnerem pozwoli nam zwiększyć zaangażowanie Famuru w kraju, gdzie posiadamy już ugruntowaną pozycję sprawdzonego dostawcy niezawodnego sprzętu oraz opinię zaufanego partnera biznesowego" – powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Famur przypomniał, że w 2017 roku spółka zrealizowała kilka znaczących zamówień dla klientów z Rosji, m.in. na dostawę obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova o wartości 24 mln euro, a także kompleksu ścianowego do kopalni „Czertinskaja-Koksowaja", w ramach wartego 17,5 mln euro kontraktu realizowanego dla OOO „MMK - UGOL". Z kolei w listopadzie ub. roku OOO Famur podpisał umowę na kwotę ok. 73 mln zł, której zakres obejmuje dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Uwalnaja, należącej do U Sibirskaja.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)