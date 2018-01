Jak poinformował w czwartek PAP prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu Dariusz Kuś, wzrost liczby pasażerów wpisuje się w stałą tendencję. „Z roku na rok obsługujemy coraz więcej podróżnych nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, lecz także z regionów ościennych: Opolszczyzny, Wielkopolski i województwa lubuskiego. Wyraźnie rośnie też liczba pasażerów zagranicznych odwiedzających Wrocław” – powiedział.

Władze lotniska podkreślają, że w 2017 r. największy wzrost liczby pasażerów w stosunku do poprzedniego roku odnotowano w przypadku lotów czarterowych oraz tanich połączeń lotniczych. Wzrost nastąpił także w segmencie połączeń krajowych i międzynarodowych. Szczególnym powodzeniem cieszyły się loty do krajów Europy południowej, w tym Teneryfa, Lizbona czy Malaga, a także na Wyspy Brytyjskie.

W ubiegły roku siatka połączeń poszerzyła się o 16 nowości. „We Wrocławiu pasażerowie mają do wyboru już kilkanaście południowych kierunków, w tym takie nowości jak choćby Palermo. Bardzo dobrą wiadomością jest również pojawienie się w rozkładzie Zurychu, gdzie latają debiutujące we Wrocławiu linie Swiss” – powiedział Kuś.

Kolejne charterowe połączenie – do Zanzibaru, wejdzie do rozkładu 7 stycznia. Od nowego sezonu nowe połączenia z Wrocławia uruchomią także linię Wizz Air. Zaoferują one loty do m.in. Porto, Kutaisi, Bazylei i Goeteborga.(PAP)

