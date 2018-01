Spółka Groclinu ma umowę dot. współpracy z grupą Varroc wartą 15 mln euro



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna od Groclinu, tj. CADM Automotive (CADM) zawarła z Varroc Lighting Systems umowę współpracy (business alliance and support agreement), która przewiduje: powołanie centrum projektowego Varroc i jego lokalizację w Krakowie oraz świadczenie przez CADM na rzecz Varroc usług projektowych w segmencie systemów oświetlenia zewnętrznego w branży motoryzacyjnej, podał Groclin. Wartość umowy to 15 mln euro.

"Umowa współpracy została zawarta na okres pięciu lat. Wartość świadczeń CADM na rzecz Varroc, możliwych do zrealizowania na podstawie zawartej umowy, szacowana jest na poziomie 15 000 000 euro" - czytamy w komunikacie.

Varroc Lighting Systems Spółka z o.o. jest częścią Varroc Group - globalnego dostawcy komponentów samochodowych, dostarczającego niestandardowe rozwiązania projektowe oraz oferującego innowacyjny rozwój produktów dla zewnętrznych systemów oświetlenia pojazdów, podano także.

Podstawowym przedmiotem działalności Groclinu jest produkcja siedzeń samochodowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,75 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)