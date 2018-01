Przychody Wittchena wzrosły o 22% r: r do 31,7 mln zł w grudniu



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 31,7 mln zł w grudniu 2017 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka.

Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 28,8 mln zł w grudniu i były wyższe o 24% r/r, zaś ze sprzedaży B2B wyniosły 2,8 mln zł, tj. bez zmian w stosunku do grudnia 2016 r., podano w komunikacie.

W okresie styczeń-grudzień przychody ogółem wzrosły o 26% w r/r do 215 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 30% r/r do 168,6 mln zł, zaś ze sprzedaży B2B wzrosły o 15% r/r do 45,8 mln zł.

Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych, wyjaśnia spółka.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170 mln zł w 2016 r.

