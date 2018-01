Qubic Games planuje premiery 7 gier na konsolę Nintendo Switch w I półr.



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Qubic Games planuje premiery 7 gier w Ameryce Północnej, Europie i Australii na konsolę Nintendo Switch do czerwca 2018 r., poinformowała spółka. Wszystkie tytuły planowane są do wysłania do certyfikacji Nintendo nie później niż w marcu 2018 roku, dodano.

"Najważniejsze premiery planowane w okresie od 5 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku:

Konsola Nintendo Switch - Ameryka Północna, Europa i Australia:

1. BRAWL

2. Mad Carnage

3. The Way

4. Pirates! All Aboard

5. Jumping Joe!

6. Geki Yaba Runner

7. Grid Mania

Wszystkie powyższe tytuły planowane są do wysłania do certyfikacji Nintendo nie później niż w marcu 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W samej Japonii na konsolę nintendo switch zaplanowano premiery 3 gier: Robonauts, Astro Bears Party, Tactical Mind a na komputery PC/Mac ma się ukazać gra Robonauts, podano także.

Z kolei na urządzenia mobilne zaplanowano premiery 2 gier: Robonauts i Astro Bears Party.

"Jednocześnie emitent informuje, że na dzień sporządzenia raportu: wstrzymane zostają prace nad wersją gry Robonauts na konsole Xbox One, a data premier gier Robonauts i Astro Bears Party na urządzenia mobilne zostaje przesunięta na drugi kwartał 2018 roku" - czytamy także w raporcie.

Zmiany spowodowane są planowanym zwiększeniem liczby premier na konsolę Nintendo Switch, dodano.

"Do 30 czerwca 2018 roku emitent planuje posiadać w sprzedaży minimum 10 tytułów (wliczając gry wydane w roku 2017) na najnowszą konsolę Nintendo w Ameryce Północnej, Europie i Australii i rozpocząć wprowadzanie gier na rynek japoński" - czytamy również w komunikacie.

W harmonogramie wydawniczym ujęto również premiery 5 gier produkowanych i wydawanych przez spółki, w których Qubic Games posiada ponad 10% akcji. Sonka planuje premierę gier 911 Operator Car Mechanic Flipper na Nintendo Switch. Noobz from Poland gry Total Tank Simulator na PC/Mac. Z kolei Drageus Games wyda Mad Carnage i Tactical Mind na PC/iOS/Android, podano także.

"Ostateczne daty premier powyższych gier zależą od samodzielnych decyzji zarządów Sonka, Noobz from Poland i Drageus Games i mogą ulec zmianie bez wiedzy emitenta" - zaznaczono w raporcie.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2016 r.

(ISBnews)