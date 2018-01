PKN Orlen uzyskał status partnera strategicznego IATA



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - PKN Orlen uzyskał status partnera strategicznego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, podała spółka.

"Zmiany, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, sprawiają, że rynek lotniczy ma przed sobą znakomite perspektywy. Już teraz jesteśmy jego ważnym uczestnikiem i chcemy rozwijać się wraz z nim. Partnerstwo z IATA, kluczową organizacją lotniczą na świecie, to kolejny krok na tej drodze, umożliwiający nam aktywny udział w wypracowywaniu rozwiązań obejmujących całą branżę i umacnianie naszej pozycji rynkowej" – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

IATA to światowa organizacja handlowa, skupiająca około 270 przewoźników lotniczych z ponad 100 krajów, odpowiadających za ponad 80% przewozów lotniczych na świecie.

PKN Orlen jest największym w Polsce dostawcą paliw lotniczych, realizuje też dostawy do samolotów na lotnisku Vaclava Havla w Pradze. W skład jego grupy kapitałowej wchodzi m.in spółka Orlen Aviation, do której zadań należy obsługa naziemna statków powietrznych w zakresie tankowania paliwem lotniczym. Za usługę tankowania klientów PKN Orlen na lotnisku w Pradze odpowiada Czech Airlines Handling.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)