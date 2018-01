M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł: szt.

Wzywający nie widzą także potrzeby zmian w zakresie dotychczasowej lokalizacji prowadzenia działalności przez spółkę, jak również w zakresie dotychczasowej polityki zatrudnienia.



Wzywający zakładają także utrzymanie akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez

Harmonogram wezwania jest następujący:

- ogłoszenie wezwania: 8 stycznia 2018 r.

- rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 26 stycznia 2018 r.

- zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 8 lutego 2018 r.

- przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 13 lutego 2018 r.

- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 15 lutego 2018 r.

W wyniku wezwania, wzywający zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez wzywających przed ogłoszeniem wezwania, 62,7 mln akcji, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji i głosów.Wzywający zobowiązują się nabyć akcje jeżeli w ramach wezwania zapisami objętych zostanie co najmniej 16 196 708 akcji, co stanowi 17,05% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu, podano również."Celem wezwania jest nabycie przez wzywających odpowiedniej liczby akcji spółki, która pozwoli wzywającym uzyskać możliwość włączenia się w realizację obecnej oraz w kształtowanie przyszłej strategii spółki. Nabycie akcji w wezwaniu wzywający traktują jako inwestycję wieloletnią i strategiczną. W przypadku osiągnięcia celu wezwania wzywający zamierzają w taki sposób realizować swe uprawnienia korporacyjne w spółce, aby wspierać jej dalszy rozwój, zgodnie z dotychczasową strategią spółki ogłoszoną do roku 2018, w szczególności w zakresie: a) modernizacji produkcji, b) rozwoju eksportu produktów spółki na rynki zagraniczne oraz c) długoterminowego zabezpieczenia źródeł surowców: ziemniaka i pszenicy, także poprzez zwiększenie areałów własnych upraw spółki. Wzywający pozytywnie oceniają ogłoszoną do roku 2018 strategię rozwoju spółki i w okresie jej obowiązywania nie zamierzają podejmować działań zmierzających do jej zasadniczej zmiany" - czytamy dalej.(ISBnews)