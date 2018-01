Przychody HubStyle spadły r: r do 17,9 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - HubStyle odnotował przychody w wysokości 17,9 mln zł w 2017 r. wobec 21 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Sprzedaż marek odzieżowych wyniosła 9,6 mln zł wobec 11 mln zł w 2016 r.

W grudniu 2017 r. przychody wyniosły 1,4 mln zł i były o ok. 47% niższe r/r. Przychody w segmencie odzieżowym spadły o ok. 36% do 872 tys. zł.

"Końcówka i początek roku to dla nas i całej branży odzieżowej ważny okres sprzedażowy. Na ten okres przygotowaliśmy nowe kolekcje, które zostały dobrze przyjęte przez nasze klientki" - skomentował prezes Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie.

"W ostatnich miesiącach skupiamy się na poprawie efektywności kanałów sprzedaży i prowadzeniu selektywnych i skutecznych działań marketingowych. Na przełomie listopada i grudnia uruchomiliśmy sklep internetowy na własnej platformie, co umożliwi nam m.in. szybszy rozwój nowych funkcjonalności i lepszą analizę preferencji użytkowników" - dodał.

Segment e-commerce, do którego zalicza się Sales Intelligence - multikanałowy dostawca ruchu zakupowego dla e-commerce, wypracował w 2017 r. 8,2 mln zł przychodów, a w grudniu jego przychody wyniosły 529 tys. zł (o ok. 59% mniej r/r), podano także.

Grupa HubStyle jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)