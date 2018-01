CI Games chce zrealizować 3 projekty do 2020 o łącznej wartości ok. 100 mln zł



Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - CI Games podpisał umowy z mBankiem na kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Pozyskane "na bardzo dobrych warunkach" finansowanie bankowe, wraz ze środkami własnymi wypracowywanymi przez spółkę, będzie przeznaczone realizacje trzech projektów do 2020 r. o łącznej wartości ok. 100 mln zł.

"Umowy z mBankiem dotyczą kredytu odnawialnego w rachunku o wartości 30 mln zł, który dostępny będzie dla spółki do końca czerwca 2020 r. oraz kredytu w rachunku bieżącym o wartości 5 mln zł, zawartym na okres 24 miesięcy. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. 15 mln akcji CI Games będących w posiadaniu Marka Tymińskiego - prezesa spółki i jej głównego akcjonariusza. Kredyty oprocentowane są według stawki WIBOR powiększonej o 1,56 p.p. marży" - czytamy w komunikacie.

"CI Games jest obecnie w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a prace nad naszą najbliższą premierą realizujemy ze środków własnych. Zgodnie ze strategią, chcemy opierać nasz rozwój o bardziej zróżnicowane portfolio tytułów. Naszym celem w ciągu 3 lat jest inwestycja w minimum trzy istotne projekty o wartości ok. 100 mln zł łącznie, dlatego już od kilku miesięcy prowadziliśmy rozmowy dotyczące średnioterminowego finansowania bankowego, które właśnie zakończyliśmy podpisując umowę kredytową. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanego porozumienia z mBankiem o współfinansowanie naszych planów na najbliższe lata" - powiedział członek zarządu CI Games Maciej Nowotny, cytowany w komunikacie.

Kredyt odnawialny w rachunku jest również związany z produkcją "Lords of the Fallen 2" i zostanie uruchomiony w momencie rozpoczęcia fazy produkcyjnej tego tytułu. Obecnie wewnętrzne studio CI Games skupione jest na produkcji shootera taktycznego, a mniejsza część zespołu kończy prace nad trybem rozgrywki wieloosobowej - multiplayer, która udostępniona będzie 26 stycznia 2018 r., podano także

"Według naszej wiedzy, 'Sniper Ghost Worrior 3' był zdecydowanie największą globalną premierą polskiej gry ubiegłego roku pod względem osiągniętych przychodów. Jednocześnie sprzedajemy inne gry z naszego portfolio i generujemy dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej" - podsumował Nowotny.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)