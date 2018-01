7Levels: 'Castle of Heart' ma certyfikację na Nintendo Switch



Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Gra "Castle of Heart" studia 7Levels pomyślnie przeszła proces certyfikacji na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

"Zarząd 7Levels S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadomiony przez Nintendo o otrzymaniu certyfikacji gry Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch dla terytoriów: Ameryka, Europa oraz Australia. Certyfikacja gry umożliwia wprowadzenie gry do sprzedaży" – czytamy w komunikacie.



Premiera gry nastąpi w drugiej połowie I kwartału 2018 r., podano również.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

(ISBnews)