Grupa Lux Med zwiększyła przychody o 7-10% r: r w 2017 roku





Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Grupa Lux Med zwiększyła przychody o 7-10% r/r w 2017 roku wobec 1 359,91 mln zł odnotowanych w 2016 r., poinformowała ISBnews prezes Anna Rulkiewicz.



"Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce rozwija się dynamicznie. Zmiany demograficzne i postęp cywilizacyjny silnie wpływają na wzrost popytu na usługi medyczne, które w coraz większym stopniu zaspokajane są przez sektor prywatny. Grupa Lux Med może pochwalić się stałym wzrostem przychodów ze sprzedaży. W 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 359,91 mln zł, wynik za rok 2017 na pewno zostanie zwiększony tak jak w roku poprzednim o ok. 7-10%" - powiedziała ISBnews Rulkiewicz w kuluarach uroczystości podpisania umowy umowa, na mocy której Grupa Lux Med. pozostaje Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego do 2022 r.



Grupa Lux Med będzie nadal otaczać opieką medyczną olimpijczyków oraz kandydatów na olimpijczyków.



"Ponad trzy lata temu Grupa Lux Med zdecydowała się na współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim i wsparcie polskich sportowców - tych, którzy są w drodze na olimpiadę, jak i tych, którzy dopiero w przyszłości mogą zawalczyć o udział w igrzyskach i olimpijskie laury. Dotychczas Grupa Lux Med pomogła już prawie 1 200 sportowcom, realizując przy tym blisko 10 000 procedur medycznych. Firma zamierza rozwijać partnerstwo z PKOI" - czytamy w komunikacie Lux Medu.



Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się 1 900 000 pacjentów, do których dyspozycji jest 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych ambulatoryjnych centrów medycznych, 7 szpitali, 31 placówek diagnostycznych, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i około 1600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 000 osób, w tym około 6300 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.



Lesław Kretowicz



(ISBnews)