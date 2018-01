Rozmowy premierów odbyły się w piątek wieczorem; jak podaje AP, poświęcone były przede wszystkim cyberbezpieczeństwu oraz kwestiom związanym z technologiami informacyjnymi.

Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO w Tallinie (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence - CCD COE) podało, że z zadowoleniem przyjmuje decyzję Japonii o przystąpieniu do współpracy partnerskiej. „Pozwoli to na wzmocnienie podstawy naukowej oraz zasięgu centrum, które obecnie skupia 20 państw” - podkreślono w komunikacie.

Dyrektor Centrum Merle Maigre przypomniała, że „Japonia jest jednym z kluczowych partnerów NATO poza regionem euroatlantyckim, a także światowym liderem w dziedzinie technologii i bezpieczeństwa cybernetycznego". Dodała, że centrum jest otwarte na współpracę z krajami, które nie są członkami sojuszu północnoatlantyckiego.

Według Maigre przystąpienie Japonii do Centrum sprawi, że również inne kraje, wyznające podobne wartości uznają, że praktyczna współpraca w dziedzinie cyberobrony jest ważna.

Jak przypomina agencja AP, Tokio jest coraz bardziej zaniepokojone potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi ze strony Korei Północnej oraz Chin i chce skorzystać z doświadczeń Estonii, w której wiele instytucji państwowych oraz firm prywatnych padło ofiarą cyberataków w 2007 roku.

CCDCOE ma status międzynarodowej organizacji wojskowej akredytowanej przy NATO. Powołane w 2008 roku Centrum zajmuje się na badaniami, szkoleniami, wymianą informacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także zastosowaniem prawa międzynarodowego do operacji cybernetycznych.

Do Centrum należą: Belgia, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i USA; jego partnerami są też kraje nienależące do NATO: Austria, Finlandia i Szwecja. W 2017 roku Norwegia poinformowała, że również przystąpi do współpracy. W 2018 roku Centrum będzie obchodzić 10-lecie działalności.