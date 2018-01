Marcin Macewicz został p.o. prezesa Seleny FM



Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seleny FM powierzyła Marcinowi Macewiczowi funkcję p.o prezesa, którą będzie pełnił od 12 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka.

"Rada nadzorcza spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 12 stycznia 2018 roku powierzyła panu Marcinowi Macewiczowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu, do czasu powołania prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Na początku stycznia Jean-Noël Fourel złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki z dniem 5 stycznia 2018 roku i wypowiedział umowę o zarządzanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2018 roku.

Marcin Macewicz pełni funkcję członka zarządu spółki od 1 października 2014 r., a od 30 stycznia 2017 r. jest wiceprezesem zarządu ds. sprzedaży i marketingu.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)