Bank Pekao uprościł ofertę dla MSP, utworzył pion dla tego segmentu



Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Bank Pekao utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z segmentu MSP. Klienci będą mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usługami dobranymi pod konkretną działalność biznesową, zaś firmom, które nie potrzebują żadnych dodatkowych usług, bank zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank.

Od połowy stycznia br. przedsiębiorcy otrzymają dwa pakiety: MŚP Standard oraz MŚP Premium z indywidualnie dobranymi usługami, które wspierają rozwój ich biznesu w kraju i za granicą.

"Szczególnie w przypadku oferty MŚP Premium skierowanej do większych firm z segmentu MŚP, nie chcemy narzucać gotowego zestawu produktów i usług, bo każdy biznes jest inny i potrzebuje innych rozwiązań. To klient wraz z dedykowanym doradcą ustali jakie produkty i usługi znajdą się w jego ofercie i ile za to będzie płacił" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju produktów MŚP w Banku Pekao Jolanta Ciskowska, cytowana w komunikacie.

Pakiety zawierają podstawową obsługę transakcyjną, w tym rachunek w złotych wraz z rachunkami w walutach, bankowość elektroniczną wraz modułami do wymiany walutowej oraz modułem depozytowym, bankowość mobilną czy kartę kredytową. Pozostałe usługi tj.: cash management, leasing, factoring czy produkty wsparcia handlu zagranicznego będą dodawane w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

"Firmy z segmentu MŚP - rozliczające się w ramach pełnej rachunkowości o przychodach około 5 mln zł wymagają zupełnie innego traktowania niż mikroprzedsiębiorstwa. Chcemy indywidualnie analizować potrzeby i wymagania konkretnej firmy, zarówno jeśli chodzi o proponowane produkty i usługi, jak i warunki cenowe" - powiedział wiceprezes Pekao Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że firmy eksportujące w ramach oferty dodatkowo otrzymają rachunki walutowe, gwarancje. Natomiast klientów, którzy współpracują na co dzień z szeroką grupą odbiorców i kontrahentów bank będzie w stanie wesprzeć w transakcjach terminowego otrzymania zapłaty za faktury, zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń finansowych pomiędzy stronami czy też ułatwić uzgodnienie płatności od wielu klientów poprzez usługę Pekao Collect, tak aby procesy wewnątrz firmy mogły zostać zautomatyzowane.

Mali i średni przedsiębiorcy w Pekao będą obsługiwani przez dedykowanego doradcę oraz specjalistów produktowych, znających zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem małych i średnich firm. Dotychczasowe Pakiety Mój Biznes pozostaną jedynie dla mikroprzedsiębiorstw rozliczających się na zasadach uproszczonej rachunkowości. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nowych produktów.

"Zmieni się również podejście do udzielania kredytów i oceniania zdolności kredytowej. Każda mała i średnia firma będzie traktowa indywidualnie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dużych firm i korporacji. W następnych krokach Bank Pekao będzie modyfikował kolejne produkty, tak aby były lepiej dopasowane do potrzeb klientów MŚP" - podsumowano w komunikacie.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)