Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy



Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding, podała spółka.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego Emperia Holding S.A. nr 2/2018 z dnia 11.01.2018 pragniemy podkreślić, że postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emperia Holding z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu spółki, w ocenie spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r. przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding w postaci podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały o zmianie statutu spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 Statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) wezwania" - czytamy w oświadczeniu.

21 grudnia 2017 r. w komunikacie dotyczącym ogłoszonego wezwania, Maxima Grupe poinformowała o ziszczeniu się warunku, o którym mowa w pkt. 30 (i) wezwania, tj. podjęciu przez NWZA uchwały o zmianie statutu spółki zmieniającej art. 6e ust. 1 statutu w sposób określony w pkt. 30 lit. (i) wezwania.

Zarząd Emperia Holding S.A. nie zgadza się ze wskazanym powyżej rozstrzygnięciem sądu, w związku z czym podjął decyzję o jego zaskarżeniu, przypomniano także.

"Pragniemy również zaznaczyć, że sprzeciw wobec uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu spółki zgłosiła jedynie spółka Eurocash, która jest naszym konkurentem rynkowym. Podkreślamy, że na grudniowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki uchwałę o zmianie statutu poparli akcjonariusze reprezentujący ponad 98% głosów w spółce" - czytamy dalej.

8 stycznia 2018 r. sąd okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash o uchylenie uchwały nr 2 NWZA Emperia Holding z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu poprzez wstrzymanie wykonania tej uchwały, w kontekście wezwania ogłoszonego przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding.

21 grudnia akcjonariusze Emperii Holding na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Spełniony został w ten sposób jeden z warunków wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding, ogłoszonego przez Maxima Grupe, na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej, podała wtedy spółka.

Spółka przypomniała, że na podstawie umowy inwestycyjnej litewski inwestor ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Emperii po cenie 100 zł za akcję. Wezwanie obejmuje 12 342 027 akcji Emperia Holding stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Cena oferowana w wezwaniu stanowi odpowiednio, 9,4% i 14,4% premii powyżej średniej ceny rynkowej z okresu odpowiednio 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 14 grudnia br. i będą one prowadzone do 21 lutego 2018 r. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 26 lutego 2018 r., a rozliczenie transakcji przez KDPW powinno nastąpić 27 lutego 2018 r.

Maxima Grupe jest spółką holdingową, do której należą sieci handlowe Maxima (na Litwie, Łotwie i w Estonii), T-MARKET (w Bułgarii), ALDIK (w Polsce) oraz internetowy sklep spożywczy Barbora. W 2016 roku skonsolidowane obroty spółki wynosiły 2 693 mln euro. Zatrudnia ok. 31 000 osób.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka.

(ISBnews)