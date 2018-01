Robyg wprowadza nową usługę coworkingu w ramach Working Balance



Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Grupa Robyg wprowadziła nową usługę - przestrzeń coworkingową w Wilanowie, poinformowała spółka. Robyg rozważa rozszerzanie działalności w tym obszarze i systematyczny wzrost jego udziału w przychodach.

"Robyg Working Balance oferuje: profesjonalną przestrzeń biurową - open space, sale konferencyjne, możliwości wydruków, a także pełną infrastrukturę biurową: szybki dostęp do internetu oraz parking bezpośrednio przy budynku. Dodatkowym atutem jest przestrzeń socjalna z kawą oraz możliwość zamówienia zdrowego posiłku. Ponadto, dla korzystających z biura, grupa Robyg planuje uruchomić cykliczne, bezpłatne spotkania z coachem, warsztaty i szkolenia" - czytamy w komunikacie.

"Na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie, które jest coraz bardziej mobilne i w bardzo racjonalny sposób zarządza wydatkami na prowadzenie działalności. Dodatkowo należy podkreślić, że w 2017 r. w Polsce było zarejestrowanych około 2 600 startupów, z czego większość działa w jednym z czterech miast: Warszawie, Krakowie Trójmieście i Poznaniu, a środowisko to nieustająco się powiększa. Grupa Robyg zdecydowała się na rozpoczęcie działalności w nowym segmencie, bo warszawski Wilanów nie dysponował do tej pory taką przestrzenią, a jest miejscem wyjątkowym ze względu na koncentrację młodych przedsiębiorców. Dostosowywanie do potrzeb rynku jest strategicznym założeniem grupy Robyg. Wartością dodaną Working Balance od Robyg jest - oprócz w pełni funkcjonalnego biura - także tworzenie przestrzeni networkingowej. W planach spółki jest organizowanie warsztatów i szkoleń dla korzystających z biura przedsiębiorców, co dodatkowo przyczyni się do rozwoju nowych biznesów w Warszawie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Robyg Working Balance to odpowiedź na coraz dynamiczniej zmieniającą się rzeczywistość biznesową. Dzięki upowszechnieniu się internetu jedna osoba czy też mała grupa ludzi mogą prowadzić doskonale prosperującą firmę. W ten sposób działają freelancerzy, startupy czy innowatorzy. Wszyscy oni potrzebują jednak od czasu do czasu dobrze wyposażonego biura - by spotkać się z klientem czy narzucić sobie unormowany rytm dnia pracy, podano również.

"Należy podkreślić, że Robyg nie poprzestaje na zwykłym wynajmie biurka na godziny. Kompleksowe podejście spółki do prowadzonej działalności i oferowanych klientom inwestycji zostało zastosowane także w przypadku projektu Working Balance. Wilanowska przestrzeń coworkingowa ma stać się z czasem miejscem sprzyjającym innowacjom i tworzeniu nowych idei dzięki prelekcjom i szkoleniom, które są planowane w ramach projektu. Grupa Robyg jest przekonana, że Working Balance to nie tylko wyjście naprzeciw potrzebom klientów, ale także budowanie lokalnej społeczności i ułatwianie działalności firmom rozpoczynającym swoją drogę biznesową" - dodał Kazanelson.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)