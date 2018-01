Grupa Lotos i PGNiG otrzymały oferty udziałów w koncesjach w Norwegii



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii zaoferowało Lotos Exploration and Production Norge - spółce Grupy Lotos - oraz PGNiG Upstream International - spółce Polskiego Gónictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - udziały w koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów na w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał resort.

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez ministerstwo, Lotos Exploration and Production Norge może otrzymać udział w 4 koncesjach:

- 2,22% udziału w koncesji PL910 na Morzu Północnym, w bloku 9/2,3

- 25% udziału w koncesji PL918S na Morzu Północnym, w bloku 24/6

- 30% udziału w koncesji PL939 na Morzu Północnym, w bloku 6407/1,

- 20% udziału w koncesji PL941 na Morzu Północnym, w bloku 6507/3.

Lotos Norge jest udziałowcem w 21 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej położonych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na 1 koncesji Lotos Norge pełni funkcję operatora, podał Lotos na swojej stronie internetowej.

PGNiG Upstream Norway, która posiada obecnie udziały w 18 koncesjach, wydobycie prowadzi z 5, podała spółka we wrześniu ub.r. Jak wówczas informowano, w ciągu 10 lat PGNiG zainwestowało na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ok. 5,3 mld zł. Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNiG wydobyło tam 2,14 mld m3 gazu ziemnego i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej.

(ISBnews)