PGNiG uzyskało przemysłowe przepływy gazu z dwóch otworów w woj. podkarpackim



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przemysłowe przypływy gazu ziemnego z otworów w powiatach dębickim i ropczycko-sędziszowskim w województwie podkarpackim, podała spółka. PGNiG planuje dalszą intensyfikację prac poszukiwawczych na południu kraju.

Spółka szacuje, że po podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą ok. 68 tys. m3 na dobę, natomiast z otworu Korzeniówek-1K - ok. 22 tys. m3 na dobę. W obu przypadkach jest to gaz wysokometanowy, podano w komunikacie.

"PGNiG SA wydobywa gaz ziemny na Podkarpaciu od ponad 60 lat, ale wciąż odkrywamy tu nowe złoża surowca. To między innymi zasługa niedawno opracowanej metody poszukiwań, która pozwala z dużą trafnością wyznaczać miejsca wykonywania odwiertów. Liczymy, że nowe odwierty pozwolą nam zwiększyć wydobycie gazu na południu Polski" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Decyzję o dalszym wierceniu na terenie koncesji PGNiG podejmie po analizie uzyskanych wyników geologiczno-złożowych. Otwory są zlokalizowane w rejonie złóż już eksploatowanych, co obniży koszty ich zagospodarowania.

Otwór Sędziszów-38K znajduje się na koncesji Nosówka, w miejscowości i gminie Iwierzyce w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Drugi otwór położony jest na terenie koncesji Mielec-Bojanów, w miejscowości Korzeniów w gminie Żyraków w powiecie dębickim. W obu koncesjach PGNiG posiada 100% udziałów i samodzielnie prowadzi prace poszukiwawcze.

"Jednym z elementów intensyfikacji poszukiwań gazu na Podkarpaciu jest realizacja największego zdjęcia sejsmicznego 3D, jakie do tej pory powstało w Europie. Będzie ono obejmować obszar prawie 350 km2 i posłuży do zbadania m.in. utworów miocenu niekonwencjonalnego. Wykonanie zdjęcia potrwa do czerwca tego roku, a za jego realizację odpowiada Geofizyka Toruń, spółka zależna PGNiG" - czytamy dalej.

Obecnie PGNiG posiada w Polsce 23 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwane, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 - ropy naftowej a 48 - ropy i gazu, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)