Cherrypick Games: Gra 'My Hospital' została pobrana ponad 7,7 mln razy



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Gra "My Hospital" warszawskiego Cherrypick Games została pobrana ponad 7,7 mln razy, poinformowała spółka.

"'My Hospital' jest nie tylko bardzo popularny. To też jedna z najbardziej angażujących gier w swojej kategorii. Przeciętny gracz loguje się do aplikacji pięć razy dziennie, a sesja trwa średnio ok. 10 minut. To bardzo dobre wyniki, które pokazują, że 'My Hospital' to po prostu świetna rozrywka" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Gra zadebiutowała na początku 2017 roku. Od tego czasu jest stale udoskonalana, dodano.

"Model, w którym oferujemy 'My Hospital' graczom to gra jako usługa – game as a service. Dzięki temu reagujemy na potrzeby graczy i zbieramy informacje nt. ich zachowań, w tym również związanych z monetyzacją naszego projektu" - dodał Kwaśnica.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)