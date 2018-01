Mostostal Warszawa pozwał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę 90 mln zł



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa doręczył do Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę 90,1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za roboty wykonane przy budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poinformowała spółka.

"Pozew dotyczy zapłaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, projekty i inne świadczenia w ramach realizacji kontraktu nr ZUO/5/2012 na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, za które powód nie otrzymał zapłaty od pozwanego" - czytamy w komunikacie.

Odsetkami ustawowe za opóźnienie zostały określone od dnia 28 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, podano także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)