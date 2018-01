T-Bull: Premiera mobilnej gry Nitro Racing GO zaplanowana na luty br.



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - T-Bull planuje na luty br. premierę mobilnej gry Nitro Racing GO, zrealizowanej w nowym gatunku idle racing, poinformowała spółka.

"Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Stawiamy na dialog, bo tylko w ten sposób możemy zapewnić najwyższą jakość przygotowywanego produktu, zarówno z punktu widzenia mechaniki gry, jak i czystej rozrywki. Gry wyścigowe tworzymy już od dawna, stały się pewnego rodzaju wizytówką naszej firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze można zrobić coś lepiej i inaczej, stąd pomysł na stworzenie Nitro Racing GO" - powiedział prezes Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Nowy tytuł pozwoli na uczestniczenie w ekstremalnych wyścigach samochodowych w samym sercu Dubaju, wypełnionych codziennym ruchem ulicznym. T-Bull zaprezentuje graczom zupełnie nowy model symulacji wyścigów samochodowych. Począwszy od precyzyjnego doboru podzespołów naszych aut, poprzez sterowanie załogą, a kończąc na zmianie i wyborze odpowiedniego samochodu, dodano.

Gracze będą mogli zapełnić swój garaż aż dziesięcioma unikalnymi pojazdami, a każdy z nich tuningować ponad 45 częściami o różnych właściwościach. Gra jest gwarancją rozgrywki na wiele godzin, ponieważ zgodnie z obietnicami twórców przyjdzie nam się zmierzyć z imponującą liczbą blisko 20 tys. rywali, podano również.

T-Bull S.A. to polskie studio deweloperskie z siedzibą we Wrocławiu. Firma ma w portfolio szereg produkcji przygotowanych z myślą o najpopularniejszych platformach mobilnych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

(ISBnews)