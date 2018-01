Fortuna szacuje wzrost EBITDA o 135-150% r: r w 2017 r.



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Fortuna Entertainment Group podniosła prognozę wzrostu EBITDA za 2017 r. do 135-150% r/r wobec wcześniej oczekiwanego wzrostu w przedziale 80-95% r/r, podała spółka.

"Kluczowe powody to wyższe marże zakładów sportowych niż oczekiwane w IV kw. i w szczególności w grudniu" – czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje wartość zawartych zakładów za 2017 r. na kwotę 1,9 mld euro, a wysokość nakładów inwestycyjnych na 11-14 mln euro, zgodnie z wcześniejszą prognozą.

Na początku listopada spółka podała, ze oczekuje wzrostu EBITDA o 80-95% r/r w 2017 r. - z uwzględnieniem akwizycji Hattrick Sports Group oraz Fortuny Rumunia.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)