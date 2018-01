Spółki Pfleiderera zawiązały 38,68 mln rezerw w zw. z karą od UOKiK



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group i jej spółka zależna - Pfleiderer Wieruszów zawiązały łącznie 38,68 mln zł rezerw w związku z decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu kar, podała spółka.

"Rezerwy zostały zawiązane w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2017 roku nakładającą karę w wysokości 15 957 741,83 zł na Pfleiderer Group S.A. oraz karę w wysokości 19 804 706,50 zł na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna" – czytamy w komunikacie.

Rezerwy zostały zawiązane ze skutkiem na 31 grudnia 2017 r.

"Rezerwy zostały zawiązane w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane koszty prawne związane z odwołaniem się od decyzji oraz na zapłatę ewentualnych kar w przypadku jeżeli spółka oraz Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. będą zobowiązane do zapłaty kar określonych w decyzji" – czytamy dalej.

Pfleiderer podkreślił, że w toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie decyzji UOKiK. W związku z tym spółki planują złożenie odwołań od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK podał pod koniec grudnia 2017 r., że nałożył za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i pilśniowych kary pieniężne: na Kronospan Szczecinek w wysokości 60,69 mln zł, na Kronospan Mielec 39,31 mln zł, na Pfleiderer Group S.A. 15,96 mln zł i na Pfleiderer Wieruszów 19,8 mln zł (łącznie 135,76 mln zł). Piąty uczestnik zmowy - Swiss Krono - w zamian za współpracę z urzędem uniknął sankcji finansowej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

