Zysk netto Stelmetu spadł r: r do 19,42 mln zł w r.obr. 2016: 2017



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Stelmet odnotował 19,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., wobec 68,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 20,63 mln zł wobec 61,69 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 57,6 mln zł wobec 82,4 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,09 mln zł w r.obr. 2016/2017 wobec 567,3 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w całym roku obrotowym 2016/17 były nieznacznie niższe rok wcześniej (spadek o 5% rok do roku). Głównym powodem była niższa sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) na rynku brytyjskim w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego, wynikająca głównie z silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej sprzedaży w ujęciu wolumenowym. Rosnąca sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej na głównych rynkach Europy kontynentalnej, takich jak Niemcy czy Francja, a także rekordowy poziom sprzedaży pelletu, nie zrekompensowały spadku przychodów w Wielkiej Brytanii" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W IV kwartale roku obrotowego Grupa Stelmet zaobserwowała wyhamowanie trendu spadkowego przychodów ze sprzedaży DAO na rynku brytyjskim w ujęciu wolumenowym. W ciągu całego roku obrotowego 2016/17 spadek przychodów Grupy Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w złotych) wyniósł niespełna 25% rok do roku. Dla porównania, po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego spadek ten sięgał jeszcze ok. 28%.

Natomiast sprzedaż DAO realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej w roku obrotowym 2016/17 wzrosła. W ujęciu wolumenowym wzrost ten wyniósł niemal 11% w Niemczech i ponad 6% we Francji, a w ujęciu wartościowym (wyrażonym w złotych) sprzedaż na tych rynkach wzrosła o odpowiednio niemal 8% i 2%.

"Miniony rok obrotowy był dla nas czasem wyzwań, ale również okresem w którym efektywnie realizowaliśmy wcześniej rozpoczęte projekty. Na koniec września 2017 r. nowy zakład produkcji drewnianej architektury ogrodowej MrGarden w Grudziądzu osiągnął produkcję na poziomie 80 tys. m3 rocznie. Łączne nominalne moce produkcyjne w segmencie drewnianej architektury ogrodowej zakładów Grupy Stelmet wzrosły do 300 tys. m3. Produkty z Grudziądza wysyłane są na wyspy brytyjskie drogą morską, w kontenerach, co obniża koszty transportu. Notujemy ponadto sukcesywne wzrosty sprzedaży w Europie kontynentalnej, co zwiększa też nasz udział rynkowy" – skomentował prezes Stanisław Bieńkowski, cytowany w komunikacie.

Przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu w ubiegłym roku obrotowym wzrosły o 21% r/r, do rekordowego poziomu 68 mln zł, podano także.

W samym IV kwartale roku obrotowego, zakończonym 30 września 2017 r., Grupa Stelmet odnotowała wzrost przychodów o 2% rok do roku, do poziomu 113,4 mln zł. EBITDA wyniosła w tym okresie 9,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2016/2017 wyniósł 37,46 mln zł wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.



(ISBnews)