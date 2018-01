Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na nabycie przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A od JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (JSW SFIZ) za sumę 1,5 mld zł, poinformowała spółka publikując uchwały podjęte na dzisiejszym NWZA. Akcjonariusze udzielili też zgody na objęcie przez JSW nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe.

Dekpol zawarł z Panattoni Europe list intencyjny w przedmiocie wyboru na generalnego wykonawcę robót konstrukcyjnych, dotyczących budowy dwóch budynków magazynowych w Gdańsku, podała spółka. Wynagrodzenie Dekpolu wyniesie równowartość ok. 20% przychodów za 2016 r.

Sygnity miało 322,3 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 124,9 mln zł straty z działalności operacyjnej i 123,3 mln zł straty netto w roku obrotowym 2016/2017 (obejmującym okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Sygnity miało wstępnie 97,6 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 0,6 mld zł EBITDA w I kw. roku obrotowego 2017/2018 ( tj. od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), podała spółka. Prognoza na cały rok obrotowy zakłada 346,8 mln zł przychodów 22,3 mln zł EBITDA. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

PCC Rokita podpisał umowę z Ruhr-Petrol GmbH na dostawę propylenu, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto 13,95 mln euro, tj. ok. 58,2 mln zł. >>>>

GetBack ustanowił na rynku rumuńskim program emisji obligacji denominowanych w lejach rumuńskich (RON) o wartości nominalnej do 100 mln RON, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie przepisów prawa rumuńskiego i zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów. >>>>

Pfleiderer Group i jej spółka zależna - Pfleiderer Wieruszów zawiązały łącznie 38,68 mln zł rezerw w związku z decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu kar, podała spółka. >>>>

Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 3 235 050 własnych akcji po cenie 37,5 zł zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Esotiq & Henderson wyniosły ok. 156 mln zł w okresie styczeń-grudzień 2017 r. i wzrosły o ok. 18% r/r, podała spółka. W samym grudniu przychody wyniosły ok. 15 mln zł i były porównywalne r/r. >>>>

Stelmet odnotował 19,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., wobec 68,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unified Factory pozyskał partnera z Gwatemali - Praga Web Studio i w efekcie zakończył ubiegły rok obecnością w 25 krajach, podała spółka. Partner zajmie się dystrybucją rozwiązań platformy Customer Service Automation (UF PRO) w trzech krajach ameryki łacińskiej: Gwatemali, Meksyku i Salwadorze. >>>>