W artykule, który ukazał się na stronie internetowej tygodnika, autor podkreśla, że od 1980 roku partnerom nie udało się zbudować wspólnego samolotu wojskowego, lotniskowca czy fregaty. Efektów nie przyniosła też współpraca w dziedzinie kosmicznej, ani w projektach obejmujących m.in. pojazdy opancerzone.

Choć oba kraje są w europejskiej czołówce pod względem wydatków na siły zbrojne, to - zdaniem "Le Point" - współpraca w dziedzinie wojskowej jest dla nich wyzwaniem największego kalibru. Ponadto Francja w przyszłości nie będzie w stanie samodzielnie kontynuować afrykańskiej operacji Barkhane w rejonie Sahelu, wzdłuż południowych obrzeży Sahary.

35. brytyjsko-francuski szczyt odbył się w czwartek w akademii wojskowej w Sandhurst na południowym zachodzie Anglii. Uczestniczył w nim prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Przywódcy poruszyli m.in. kwestię bezpieczeństwa i obronności. Potwierdzili, że do 2020 roku powstanie wspólna jednostka wojskowa, która będzie w stanie szybko zmobilizować do 10 tys. żołnierzy "gotowych do zmierzenia się z każdym wyzwaniem", a w 2019 roku Francja wyśle swoich żołnierzy do międzynarodowego batalionu sił NATO pod brytyjskim dowództwem w Estonii.

O francusko-brytyjskim szczycie pisze też dziennik ekonomiczny "Les Echos". Zajął się m.in. zapowiedzią zwiększenia przez Wielką Brytanię do 50 mln euro rocznej składki przeznaczonej na kontrole graniczne w Calais, na północy Francji. W ostatnich trzech latach Londyn przeznaczył na ten cel równowartość 140 mln euro. Cytowany przez dziennik szef władz regionu Hauts de France, którego częścią jest Calais, Xavier Bertrand powiedział, że "to nic nowego". Polityk oczekiwał "nowego porozumienia, które rzeczywiście zmienia składkę" na jeszcze wyższą.

Katolicki dziennik "La Croix" spekuluje z kolei na temat Kamienia z Rosetty, który Wielka Brytania miałaby wypożyczyć Francji w zamian za to, że Francja udostępni jej Tkaninę z Bayeux. W trakcie szczytu May miała uzgodnić z francuskim prezydentem "program wymiany dzieł sztuki". Kamień z Rosetty jest zabytkiem piśmiennictwa staroegipskiego, odkrytym przez Francuzów w Egipcie, ale przechowywanym w British Museum. (PAP)