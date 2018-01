Sygnity wdroży e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Sygnity wdroży innowacyjne usługi elektroniczne o wysokim poziomie dojrzałości tj. e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł, podała spółka. Realizacja zaplanowana jest na 1 sierpnia 2018 r.

„Władze Zielonej Góry podpisały z Sygnity umowę na wdrożenie innowacyjnych usług elektronicznych. Obecna umowa z Urzędem Miasta Zielona Góra jest kolejnym tego rodzaju wdrożeniem Sygnity. Wcześniej spółka zrealizowała w UM Zielona Góra dwa projekty: Lubuski e-Urząd i pierwszą część wdrożenia innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla miasta Zielona Góra" – czytamy w komunikacie.

W ramach obydwu projektów zbudowane środowisko infrastrukturalne pod ucyfrowienie miasta, wprowadzono aplikacje świadczące e-usługi oraz opracowano i wdrożono portal informacji przestrzennej (geoportal). Zastosowanie nowych technologii ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, podano także.

„Głównym celem nowego projektu jest opracowanie nowoczesnych e-usług o trzecim poziomie dojrzałości, pozwalających na bezpośrednią interakcję i usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelami. Wdrożenie przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju infrastruktury informatycznej urzędu zdolnej do świadczenia e-usług oraz wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji publicznej i instytucji publicznych. Kontrakt obejmuje dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej, oprogramowania systemowego, narzędziowego, bazodanowego i aplikacyjnego" – czytamy dalej.

Dodatkowo w ramach zamówienia powstaną dwie aplikacje, pozwalające na świadczenie e-usług: mobilna i webowa aplikacja do zgłaszania nieprawidłowości, której zadaniem jest usprawnienie procesu zgłaszania zaistniałych w mieście zdarzeń, z możliwością załączania zdjęć oraz wspieranie komunikacji w przypadku zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz organizacji imprez masowych; internetowy moduł e-płatności, służący do zarządzania należnościami wobec urzędu miasta, jego zadaniem jest ułatwienie osobom fizycznym i przedsiębiorcom zarządzanie płatnościami i zobowiązaniami podatkowymi. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i jest dofinansowywany ze środków unijnych.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)