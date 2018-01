Przychody Trans Polonia wzrosły o 28% r: r do 225,5 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Przychody Trans Polonia wyniosły 225,5 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, poinformowała spółka. Przychody w grudniu wyniosły 16,6 mln zł, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, dodano.

"Trans Polonia S.A. ma za sobą dobry i udany rok: spółka zanotowała wzrost przychodów we wszystkich obszarach. Spodziewamy się, że trendy rynkowe w 2018 r., zarówno w Polsce, jak i w Europie będą nadal korzystne, co w połączeniu z jakością oferowanych usług i rosnącą pozycją konkurencyjną TPG może pozwolić nam na wypracowanie dalszych dwucyfrowych wzrostów" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Osiągnięcie lepszych wyników było możliwe m.in dzięki rozwojowi sektora chemicznego w Europie - dane organizacji branżowej CEFIC (The European Chemical Industry Council) wskazują na wzrost produkcji (+3,7% r/r) i zużycia chemikaliów (+7,9% r/r). Analogicznie korzystne dane z krajowego rynku paliw prezentuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (wzrost konsumpcji oleju napędowego o 16,6% i benzyny o 6,2%). Trzecim sprzyjającym obszarem było silne odbicie w drogowych inwestycjach infrastrukturalnych, podano w materiale.

"W II połowie 2017 roku istotnie przyspieszyliśmy realizację ogłaszanych wiosną br. inwestycji flotowych. Nowo kupowane cysterny w bieżącym kwartale rozpoczynają prace. Widać silne zapotrzebowanie na naszą ofertę przewozów, w dalszym ciągu będziemy nabywać kolejne jednostki" - dodał Cegielski.

Począwszy od danych sprzedażowych za okres stycznia 2018 r. Trans Polonia zaprzestanie publikowania danych dotyczących osiągniętych miesięcznych przychodów netto ze sprzedaży, podano także.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

