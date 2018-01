NWZ Esotiq & Henderson postanowiło o buy-backu do 20% akcji za maks. 21 mln zł



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Esotiq & Henderson udzieliło zarządowi upoważnienia do nabycia maksymalnie 446,7 tys. akcji własnych za maks. 21 mln zł, wynika z przyjętych uchwał.

"Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 446 700. Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 44 670,00 zł, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 223 350 zł, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 21 000 000 zł. Powyższa kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 45 zł, ani niższa niż 0,1 zł" - czytamy w uchwale.

NWZ postanowiło też utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. W związku z tym wydzielono z kapitału zapasowego kwotę 21 mln zł i postanowiono o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)