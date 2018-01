Polwax miał wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 17,5% r: r



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Polwax miał 283,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 27 mln zł EBITDA i 17,2 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 283,5 mln zł i w porównaniu do 2016 r. spadły o 3,8% (tj. o 11,1 mln zł). Natomiast zysk netto zamknął się w kwocie 17,2 mln zł i względem roku wcześniejszego był mniejszy o 17,5%, czyli 3,6 mln zł. Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 27 mln zł, czyli o 12,9% niższy niż w 2016 r. " - czytamy w komunikacie.

Znaczny wpływ na spadek EBITDA w 2017 roku miał odpis aktualizacyjny dotyczący nieumorzonej wartości likwidowanych aktywów w wysokości 1,36 mln zł w związku z realizacją inwestycji FUTURE. Bez uwzględnienia wspomnianego zdarzenia jednorazowego EBITDA wynosi 28,38 mln zł. Poprzez likwidację nieumorzonego aktywa w przyszłości spółka będzie mogła oszczędzać znaczne kwoty w obszarze kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem jednego z elementów instalacji, jakim jest tzw. flara. Temu służy zmiana lokalizacji flary, wyjaśniono.

W minionym roku Polwax zanotował wyższy o 1,7% ilościowy obrót w segmencie wyrobów skierowanych do przemysłu przy spadku sprzedaży ilościowej w segmencie parafin zniczowych o 2,4%. Wielkość sprzedaży wyrobów wyniosła 58,98 tys. ton, z czego 17,10 tys. ton stanowiła sprzedaż w segmencie przemysłowym. Rok wcześniej sprzedaży wyrobów wyniosła 59,72 tys. ton, w tym sprzedaż w segmencie przemysłowym 17,22 tys. ton.

"Nie możemy też zapomnieć o cenach sprzedaży, które rok do roku spadły znacząco, bo aż o 6%. Ten fakt bez wątpienia przełożył się na spadek przychodów a w konsekwencji marż w - ciągle jeszcze - głównym segmencie sprzedażowym, jakim są masy zniczowe" - powiedział wiceprezes Piotr Kosiński, cytowany w komunikacie.

"To nie był dla naszej spółki łatwy rok, komunikowaliśmy to w ciągu roku wielokrotnie. Generalnie, biorąc pod uwagę spadek cen sprzedażowy oraz dużą podaż surowca - jakościowo gorszego od oferowanego przez nas, ale i tańszego, uważam, że osiągnęliśmy na tym trudnym rynku bardzo dobre wyniki. Przed nami przygotowanie do ważnych w tym roku rozmów i umów zarówno po stronie surowcowej (kosztowej), jak i sprzedażowej (przychodowej). Mamy wiele scenariuszy, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość" - dodał prezes Dominik Tomczyk.

Do 31 grudnia 2017 r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zadanie: budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego (FUTURE) w łącznej kwocie 33,2 mln zł, z czego 16,5 mln są to środki własne, podano także.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.



(ISBnews)