Korporacja KGL miała szacunk. 343,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 r.





Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Korporacja KGL szacuje skonsolidowane łączne przychody ze sprzedaży Grupy KGL wyniosły 343,1 mln zł w 2017 r. (tj. o 18% więcej r/r), podała spółka.



"Jest to najwyższy poziom przychodów w historii działalności Grupy KGL. Grupa KGL realizuje przychody w dwóch segmentach działalności - (1) dystrybucja granulatu tworzyw sztucznych oraz (2) produkcja opakowań dla przemysłu spożywczego. Według szacunków zarządu Korporacja KGL w przychodach grupy nieznacznie przeważa dystrybucja, której udział w 2017 r. wyniósł 54,6% (tj. 187,5 mln zł przychodów). Przychody z segmentu produkcji wyniosły 155,6 mln zł stanowiąc 45,4% łącznych przychodów grupy. W analogicznym okresie w 2016 r. udziały dystrybucji i produkcji w przychodach grupy wynosiły odpowiednio 52,9 i 47,1%" - czytamy w komunikacie.



Umocnienie się udziału dystrybucji w przychodach grupy w 2017 r. wynikało przede wszystkim z bardzo dobrej koniunktury na rynku dystrybucji surowców tworzyw sztucznych w 2017 r., którą grupa zdołała wykorzystać. Zarząd zaznaczył jednak, że nie można zagwarantować powtarzalności tego zjawiska. Podkreślił, że zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych Grupy przeznacza jest na rozwój infrastruktury produkcyjnej. Zdaniem zarządu, w kolejnych okresach udział segmentu produkcyjnego w przychodach powinien wzrastać, podano również.



"Celem strategicznym jest zwiększenie skali działalności segmentu produkcji, który charakteryzuje się znacznie wyższą rentownością (wobec dystrybucji). Dystrybucja posiada średnią rentowność na poziomie 9-11%, natomiast produkcja to rentowność rzędu 19-23%. Stąd też mimo większego udziału dystrybucji w przychodach to jednak w ostatnich okresach ponad 60% zysku grupy generowane było z działalności produkcyjnej" - powiedział prezes Krzysztof Gromkowski, cytowany w komunikacie



Jego zdaniem, na rynku panują warunki bardzo sprzyjające wzrostom w przemyśle opakowań - są to głównie: zwiększone wydatki konsumpcyjne, rozwój sektora convenience - tj. wzrastający popyt na gotowe, konfekcjonowane produkty spożywcze, a także globalizacja i rozwój handlu elektronicznego.



"Staramy się odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. W związku z tym grupa sukcesywnie rozbudowuje zaplecze predykcyjne - w tym w ostatnich latach sfinalizowała zakup nowej hali produkcyjnej, zakupiła nowe maszyny (ekstrudery i termoformierki) oraz przejęła spółkę o komplementarnym profilu działalności. Zgodnie z przyjętą strategią, grupa zamierza uruchomić Centrum Badań i Rozwoju (CBR), w którym opracowywane będą projekty innowacyjnych produktów. Budynek CBR we wrześniu 2017 został oddany do użytkowania, a obecnie postępują prace związane z uruchomieniem instalacji oraz przygotowania do świadczenia zaawansowanych usług B+R" - dodał Gromkowski.



Grupa KGL prowadzi działalność na rynku polimerów w zakresie dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań dla sektora spożywczego. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2015 r.



(ISBnews)