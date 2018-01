DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 16,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) do 16,6 zł z 16 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 13,4 zł. W poniedziałek na zamknięciu cena akcji wynosiła 13,1 zł.

"Pomimo trwających od początku ubiegłego roku wzrostów rynkowej ceny akcji wycena rynkowa walorów ASEE nadal jest niewygórowana: spółka jest notowana przy ok. 5,2x EV/EBITDA na 2018P (i 12,5x PE na 2018P) w porównaniu do median: (i) ok. 7x w przypadku krajowych spółek oferujących oprogramowanie i usługi IT (co przekłada się na ok. 25% dyskonto), (ii) ok. 9,4x w przypadku europejskich spółekintegratorów (ponad 45% dyskonto), (iii) ok. 12x w przypadku europejskich producentów oprogramowania (ponad 50% dyskonto) oraz (iv) ok. 11,7x w przypadku firm IT obsługujących systemy płatnicze (ponad 50% dyskonto). Chociaż nie uważamy, że akcje ASEE powinny być notowane na równi z wymienionymi wyżej, to skala dyskonta, w naszej ocenie, jest ciągle zbyt duża, tym bardziej, że profil dywidendowy ASEE pozostaje korzystny ze względu na oczekiwaną stopę dywidendy brutto w najbliższych latach rzędu 4%" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)