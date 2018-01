Ergis miał wstępnie 20,45 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 13,9% r: r



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Ergis miał 750,57 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2017 r. (+7,8% r/r), 56,58 mln zł EBITDA (-5,4% r/r) i 20,45 mln zł zysku netto (-13,9% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ponadto Ergis podał, że zysk operacyjny sięgnął 32,89 mln zł (-6,6% r/r), zysk brutto 29,3 mln zł (-2,2%), a zadłużenie odsetkowe 162,99 mln zł (+22,7% r/r).

"Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa. Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły także rezultaty sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności - w IV kwartale zrealizowany zysk EBITDA był o 2,5 mln niższy niż w IV kwartale 2016. Niższy był również, o 1,7 mln zł, EBITDA zrealizowany na sprzedaży specjalistycznych folii PVC" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch.

"W 2017 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS udział folii stretch w EBITDA grupy rośnie w sposób istotny. Te pozytywne zjawiska nie przełożyły się jednak na poprawę wyników finansowych, ze względu na wzrost kosztów pracy oraz niemożność przeniesienia w krótkim czasie wzrostu cen surowców na ceny niektórych wyrobów gotowych - szczególnie miękkich folii PVC, twardych folii i laminatów do pakowania żywności oraz opakowań elastycznych. Obecnie naszym priorytetem jest, planowane na pierwsze półrocze 2018 roku, uruchomienie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w naszej berlińskiej fabryce oraz inwestycja w kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w naszym zakładzie w Oławie, a także dalsza dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia" - powiedział prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w materiale.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 20 kwietnia 2018 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)