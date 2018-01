Mennica Polska zamówiła krążki monetarne za 13,26 mln euro



Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podpisała umowę z Freiberger EuroMetall GmbH (jako dostawcą) na wykonanie, sprzedaż i dostarczanie krążków monetarnych za 13,26 mln euro, poinformowała spółka.

"Przedmiotem umowy jest wykonanie, sprzedaż i dostarczanie przez dostawcę do spółki w okresie od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. krążków monetarnych do produkcji monet obiegowych o nominale 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Mennicę Polską z dostawcą w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, poprzedzających zawarcie umowy, wynosi 19,34 mln euro, podano również

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)