"Wirtualna Polska rozwija serwis WP abcZdrowie. Od teraz użytkownicy mogą szybko i bez rejestracji umówić wizytę u lekarza. W nowej usłudze swoje terminy udostępnia prawie 7 tysięcy lekarzy z całego kraju" - czytamy w komunikacie.



"Wirtualna Polska, wchodząc na rynek umawiania wizyt u lekarza, rozszerza swoją działalność o kolejny segment e-commerce po turystyce, modzie, wyposażeniu wnętrz i usługach finansowych. Po raz pierwszy budujemy go samodzielnie. Do tej pory stawialiśmy wyłącznie na przejęcia" - powiedział Świderski, cytowany w komunikacie.



Umawianie wizyt lekarskich to odpowiedź na prośby użytkowników, którym brakowało takiej możliwości. Teraz, w serwisie korzystać mogą z badań i konsultacji w 130 specjalizacjach. Wystarczy w wyszukiwarce znaleźć odpowiedniego specjalistę, wypełnić formularz i potwierdzić umówienie wizyty poprzez SMS lub dokonać płatności, podano w informacji.



"Umawianie wizyt lekarskich to część, której potrzebowaliśmy, by WP abcZdrowie stało się kompletnym serwisem w zakresie profilaktyki i zdrowia. Dzięki tej funkcjonalności zyskują zarówno użytkownicy, jak i lekarze - tak naprawdę każdy specjalista może się do nas zgłosić. Nie stosujemy długoletnich umów, czy opłaty abonamentowej" - powiedział VP Media Product w Wirtualnej Polsce Adam Plona, cytowany w komunikacie.



Z nowej funkcjonalności można skorzystać również mobilnie. "Serwis zoptymalizowaliśmy do szybkiej i intuicyjnej obsługi na każdym urządzeniu. Chcemy wyróżniać się dostępnością terminów praktycznie 'od ręki' - umówienie wizyty bez konieczności długiego oczekiwania to jedna z najczęstszych potrzeb podawanych przez użytkowników" - dodała dyrektor obszaru Zdrowie i parenting Mariola Kucharska, cytowana w komunikacie.



System przypomni o umówionej wizycie dzień wcześniej, a także na dwie godziny przed jej terminem przy pomocy wiadomości email i SMS z dokładnymi informacjami o rezerwacji.



Jak podano, WP abcZdrowie to największy polski serwis w kategorii zdrowie i medycyna. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w grudniu 2017 roku odwiedziło go 6,8 mln realnych użytkowników. Serwis stanowi bazę wiedzy z zakresu medycyny i zdrowego stylu życia. Jego użytkownicy mogą bezpośrednio zadawać pytania specjalistom z różnych dziedzin. W sumie, udzielili już ponad milion odpowiedzi.



Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI, w listopadzie 2017 z produktów internetowych WP korzystało 21 mln Polaków. Grupa od czterech lat rozwija swój biznes na rynku e-commerce - jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

>>> Czytaj też: Za prezesury Jacka Kurskiego w TVP przybyło kilkunastu dyrektorów